Con il caos delle task force fallisce anche l’ultima incarnazione del professor Conte (Di martedì 21 aprile 2020) Al tempo della crisi del 2011 non eravamo in molti, a sinistra, a parlare di «tecno-populismo». Quando il Partito democratico di Pier Luigi Bersani, sospinto da gran parte dei commentatori e dell’opinione pubblica di orientamento riformista, si schierava con Mario Monti, e buona parte della sinistra radicale si lasciava tentare dal populismo grillino (e da posizioni che oggi definiremmo sovraniste), questa sembrava ai più la divisione del campo: tecnici contro populisti. Una narrazione perfettamente coerente con quella, che si sarebbe affermata qualche anno dopo, dello scontro tra popolo ed élite, che poi è per l’appunto il cuore della visione e del messaggio populista: da una parte i tecnocrati, le élite, la «casta» dei partiti (tutti uguali, senza distinzioni politiche o ideologiche, perché destra e sinistra ... Leggi su linkiesta Elezioni amministrative - caos : regioni al voto entro il 1 novembre - comuni tra settembre e dicembre. La decisione del Consiglio dei ministri

CAOS GOVERNO/ Il patto sulle nomine rende meno amara la convivenza forzata tra M5S-Pd

CAOS GOVERNO/ Il patto sulle nomine rende meno amara la convivenza forzata tra M5S-Pd (Di martedì 21 aprile 2020) Al tempo della crisi del 2011 non eravamo in molti, a sinistra, a parlare di «tecno-populismo». Quando il Partito democratico di Pier Luigi Bersani, sospinto da gran parte dei commentatori e dell’opinione pubblica di orientamento riformista, si schierava con Mario Monti, e buona parte della sinistra radicale si lasciava tentare dal populismo grillino (e da posizioni che oggi definiremmo sovraniste), questa sembrava ai più la divisione del campo: tecnici contro populisti. Una narrazione perfettamente coerente con quella, che si sarebbe affermata qualche anno dopo, dello scontro tra popolo ed élite, che poi è per l’appunto il cuore della visione e del messaggio populista: da una parte i tecnocrati, le élite, la «casta» dei partiti (tutti uguali, senza distinzioni politiche o ideologiche, perché destra e sinistra ...

LegaSalvini : TORINO, CAOS IN STRADA E TAFFERUGLI TRA ANTAGONISTI E POLIZIA: ANARCHICI CONTRO GLI AGENTI DOPO DUE ARRESTI PER RAP… - ilfoglio_it : Un piano di riapertura deve dare priorità a settori con più elevato beneficio economico e con minor rischio per i l… - riotta : #Eurobond, #coronabond, #Mes l'Italia deve uscire subito con @GiuseppeConteIT @gualtierieurope dal caos in cui si è… - Melaion : @SensoDiNausea E' così. Sarebbe stato il caos totale. Prova ad immaginare. Altro che 800 morti al giorno. Sarebbe v… - Caos_Ordinato : Stanno un tantino esagerando con il sapere di non sapere Socratico. -