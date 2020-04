Test sierologici gratis per chi lavora al pubblico. I positivi dovranno isolarsi a casa o negli "alberghi Covid" (Di lunedì 20 aprile 2020) FIRENZE. Se esiste una fase 2, in Toscana da oggi inizia quella dei Test sierologici. Se finora il presidente Enrico Rossi li aveva fatti partire su alcune categorie protette, adesso lo screening di massa che scova gli anticorpi del virus nel sangue si allarga a tutti i lavoratori la cui attività preveda il contatto col pubblico, sia di aziende private che di enti pubblici. Tutti potranno eseguire il Test gratis e su base volontaria rivolgendosi a uno dei 40 laboratori convenzionati con la sanità toscana distribuiti in tutte le province. Chi risulterà positivo dovrà osservare la quarantena in casa in attesa del tampone e di sapere se è ancora infetto, se quello del sierologico era solo un falso allarme o se invece ha sviluppato l’immunità.Ospedali ok A volere lo screening di massa è stato proprio Rossi, che all’inizio ha ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - Rossi : “Entro martedì kit per i test sierologici a tutti i laboratori”

Bergamo - test sierologici da giovedì Al via per operatori sanitari e sociosanitari

Ultime Notizie dalla rete : Test sierologici COVID-19, i test sierologici sono affidabili per la diagnosi? Osservatorio Malattie Rare Coronavirus, Liguria: “Case di riposo, 86% anziani negativo al virus”. Toti annuncia risultati test sierologici

Continua il trend in discesa. Cala anche il numero degli ospedalizzati. I test sierologici sono ormai giunti al termine. Per quanto concerne le Rsa, l’86% degli anziani è risultato negativo, non è mai ...

Sicilia; Coronavirus. Lupo: esclusione lavoratori bancari e postali da test sierologici, grave ed ingiustificata dimenticanza

“L’esclusione dei dipendenti bancari e postali dall’elenco dei lavoratori da sottoporre ai test sierologici per la ricerca di anticorpi anti Covid19 in vista della programmata ripartenza delle ...

