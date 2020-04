Tempesta d’amore settimana dal 20 al 25 aprile 2020: Annabelle vuole sapere chi è il padre (Di lunedì 20 aprile 2020) Le anticipazioni dal 20 al 25 aprile 2020 sulle puntate di Tempesta d’amore saranno particolarmente interessanti. Tim verrà espulso dall’esercito, dopo che Franzi avrà avvertito la polizia sulla sua salute. La giovane soffrirà terribilmente per ciò che sta succedendo e lo stesso Tim l’accuserà di essere colpevole di quanto gli sta accadendo. Come farà la ragazza a calmare il suo dolore? Tempesta d’amore anticipazioni settimanali: Franzi soffrirà molto per Tim Franzi sarà sempre più attirata da Tim e, per il suo bene agirà al punto di farsi odiare da lui, che farà? Le anticipazioni sulle puntate di Tempesta d’amore dal 20 al 25 aprile 2020 mostrano che Tim si trasferirà all’Hotel Furstenhof . Sarà il padre Cristoph a chiedergli di trasferirsi all’Hotel ... Leggi su pianetadonne.blog Tempesta d’amore anticipazioni : puntate 27 aprile-1 maggio e trame tedesche

