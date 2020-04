Strage in Canada | finto poliziotto uccide 16 persone

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 aprile 2020) Èin, dove un uomo travestito da agente di polizia ha ucciso almeno 16nell’arco di 12 ore in un’azione iniziata sabato notte in una zona rurale della Nova Scotia, sulla costa atlantica del Paese. Si tratta della più grave uccisione di massa della storia canadese. Nella carneficina sono morti anche l’assalitore e un’agente donna della Royal Canadian Mounted Police (Rcmp), Heidi Stevenson. Il capo della Rcmp, Brenda Lucki, ha riferito all’emittente Cbc che è ancora troppo presto per identificare i motivi della, che al momento non appare però collegata ad un movente terroristico. L’uomo indossava una divisa della polizia L’agente uccisa aveva alle spalle 23 anni di carriera, ed era sposata con due figli. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro agente di polizia. Secondo ...