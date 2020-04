Spadafora: «Ripresa Serie A, 4 maggio data non certa» (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto per commentare la possibilità della Ripresa del campionato di Serie A Intervenuto su Rai 2, il Ministro dello Sport italiano, Vincenzo Spadafora, ha parlato della possibile Ripresa degli allenamenti e del campionato di Serie A. «Mercoledì ci sarà l’incontro con la FIGC, che presenterà nel dettaglio un protocollo studiato prevalentemente per gli allenamenti. Lo analizzeremo insieme. Oggi però non mi sento di dare per certa né la Ripresa del campionato nè degli allenamenti il 4 maggio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Covid-19 - Spadafora : “Non do assolutamente per certa la ripresa”

Ripresa Serie A - mercoledì summit fra Spadafora e vertici del calcio italiano

Ripresa allenamenti - Spadafora convoca una videoconferenza per mercoledì (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzoè intervenuto per commentare la possibilità delladel campionato diA Intervenuto su Rai 2, il Ministro dello Sport italiano, Vincenzo, ha parlato della possibiledegli allenamenti e del campionato diA. «Mercoledì ci sarà l’incontro con la FIGC, che presenterà nel dettaglio un protocollo studiato prevalentemente per gli allenamenti. Lo analizzeremo insieme. Oggi però non mi sento di dare perné ladel campionato nè degli allenamenti il 4». Leggi su Calcionews24.com

zebrotto78 : RT @InterCM16: Spadafora:”La SerieA non si illuda, non è certa la ripresa di allenamenti e partite” - Danielezion : RT @90ordnasselA: 'Oggi non do la certezza né della ripresa degli allenamenti, né del campionato. Valuterò con molta attenzione la ripresa… - LibroStranieri : RT @EnricoTurcato: 18/3 - “Il 3 maggio potrebbe ripartire Serie A” 1/4 - “Sport motore per rinascita del Paese” 15/4 - “In mente misure s… - PicenoTime : Coronavirus, Spadafora: “Non do assolutamente per certa ripresa campionato e allenamenti il 4 Maggio”… - cmdotcom : #Spadafora: 'Ripresa allenamenti possibile, ma non vuol dire ripresa campionato. Partite in chiaro in #tv? Stavolta… -