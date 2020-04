Prevista una recessione come quella del '29, ma che dovrebbe durar poco (Di lunedì 20 aprile 2020) Nonostante la crisi che incombe sulla nostra economia, occorrerebbe agire subito con interventi di carattere strutturali. Adattando il sistema alle mutate condizioni del mercato del lavoro. La settimana scorsa si sono svolte a Washington le consuete riunioni del Fondo Monetario (Spring Meetings) che hanno aggiornato lo stato dell'economia mondiale nell'epoca della crisi Covid-19 e del Great Lockdown. Le previsioni e le analisi prodotte evidenziano pesanti cadute del Pil e una generalizzata esplosione della disoccupazione. Si prospetta per il 2020 una grande recessione mondiale che assomiglia sempre di più a quella del '29 o a quella che seguì la Seconda guerra mondiale per intensità, anche se la sua durata nel tempo appare ridotta, se è vero che già nel 2021 si stima un forte rimbalzo della crescita (tuttavia soggetta a molte condizioni). Le analisi ... Leggi su panorama Grey’s Anatomy 16 - indiscrezione sul finale : prevista una morte illustre?

F1 - rinviato il GP del Canada : la gara era prevista il 14 giugno. Si cercherà una nuova data nel 2020

Una lettera che è un grazie alla tanta solidarietà incontrata in queste settimane ... anche perché il consolato italiano a Budapest è chiuso e servivano i documenti di autorizzazione all’ingresso. La ...

Mascellaro. I dati dell’ultima settimana continuano a rimanere buoni ma il rallentamento è più lento del previsto, con un plateau di 43 contagi medi nell’ultima settimana che sembrano disegnare una ...

