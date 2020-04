Pomeriggio 5 | al ritornante con il Plexiglass | ecco come vivremo la routine nella Fase2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Verso la riapertura. L'Italia si prepara alla fase 2, il lockdown - che potrebbe durare a lungo - dovrebbe iniziare dal 4 maggio. Condizionale d'obbligo. Non si tratta di uno switch: nessun tasto per tornare alla normalità. Si vivrà una fase di transizione graduale, dove i nuovi stili di vita saranno l'ingrediente perfetto per continuare a combattere il Coronavirus. E a5 arriva un servizio realizzato a Palermo all'interno di un ristorante in cui passano ai raggiX le possibili soluzioni per mantenere le distanze di sicurezza durante la. Quindi, undivisorio tra due persone (sedute allo stesso tavolo) e in mezzo al locale per separare ad oltre due metri i tavoli. Insomma, prove generali di. Iniziamo a vedere con i nostri occhi i possibili scenari di una nuova vita, che dovrebbe essere dietro l'angolo.