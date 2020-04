Monreale, bimbo morto soffocato mentre gioca. Il padre: “Mio piccolo angelo, sei volato via” (Di lunedì 20 aprile 2020) Monreale. Antonio Prestidonato, padre del piccolo Agostino Mario, morto la scorsa notte a Monreale dopo essere stato soffocato mentre giocava: “Mio piccolo angelo stanotte sei volato via… ci hai lasciato nel silenzio assordante… Sono sicuro che adesso starai tenendo la mano stretta stretta a mio padre e che anche da lassù sorriderai”. “Mio piccolo angelo stanotte sei volato via… ci hai lasciato nel silenzio assordante… Sono sicuro che adesso starai tenendo la mano stretta stretta a mio padre e che anche da lassù sorriderai”. Sono le parole scritte sul suo profilo Facebook da Antonio Prestidonato, padre del piccolo Agostino Mario, morto la scorsa notte a Monreale – in provincia di Palermo – ad appena tre anni e dopo essere stato soffocato mentre stava giocando in casa. Stando a una prima ... Leggi su limemagazine.eu Monreale - cade e rimane impigliato nel cordino della tenda mentre gioca : morto bimbo di 3 anni

