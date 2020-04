L’Oreal | “Cina; crescita inarrestabile delle vendite anche in quarentena!”

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 20 aprile 2020) La domanda per i prodotti di bellezza risulta essere sostenuta da centinaia di milioni di consumatori che attualmente rimangono in casa per fronteggiare la pandemia dovuta al Coronavirus. L’Oreal, la più grande compagnia cosmetica mondiale, ha dichiarato che il primo quadrimestre diin Cina ha registrato unadel 6.4% rispetto lo scorso anno, nonostante il Paese sia costretto, a causa del Covid-19, al lockdown, il quale ha causato un collasso dellaeconomica. La compagnia, che ha costruito il suo impero di bellezza attraverso prodotti per la cura della pelle, dei capelli e makeup, ha inoltre dichiarato che lea livello globale hanno subito un ribasso del 4.8% nel primo trimestre del 2020. “Comuque, come ha mostrato l’esempio della Cina, l’odierna situazione non ha interferito nella domanda dei consumatori riguardo il forte ...