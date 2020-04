L’ex Fenomeno: “Io il vero Ronaldo? A CR7 dà fastidio quando lo dicono” (Di lunedì 20 aprile 2020) In una diretta condivisa su Instagram con Fabio Cannavaro, l'ex Fenomeno Ronaldo ha parlato del paragone con il suo quasi omonimo Cristiano: "Deve essere fastidioso per Cristiano quando dicono che sono il vero Ronaldo. La gente non può essere paragonata. Cristiano rimarrà nella storia del calcio per gli obiettivi e per la continuità che ha raggiunto. Rimarrà uno dei migliori" Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) In una diretta condivisa su Instagram con Fabio Cannavaro, l'exha parlato del paragone con il suo quasi omonimo Cristiano: "Deve essereso per Cristianodicono che sono il. La gente non può essere paragonata. Cristiano rimarrà nella storia del calcio per gli obiettivi e per la continuità che ha raggiunto. Rimarrà uno dei migliori"

sportli26181512 : Cannavaro a Ronaldo: 'CR7? La gente dice che il vero Fenomeno sei tu': L'ex difensore azzurro e l'ex centravanti de… - Giofasa71 : @MazzucatoM Ma questo fenomeno da baraccone dove l’hanno trovato? In un magazzino dell’ex Unione sovietica? - BRENNO2360 : @EuroTonnara @carlo_taormina Mi sa che ha poca cognizione delle reali dimensioni del fenomeno, come già accertato x… - silviacarducci5 : FENOMENOLOGIA DI UN FENOMENO - IL CASO DI ROCCO CASALINO: DAL 'GRANDE FRATELLO' ALLA CARRIERA ALL’OMBRA DI CASALEGG… - CrewCutYoutube : 1) Tom Delonge su Instagram few hours ago: L'ex capo dell'intelligence francese, Alain Juliet, ha pubblicamente dic… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Fenomeno Coronavirus, Foresti: «In Italia i contagiati sono almeno 11 milioni» Corriere della Sera