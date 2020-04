Grey’s Anatomy, la confessione della Vernoff su Jo: “La lettera di Alex…” (Di lunedì 20 aprile 2020) Jo Wilson rinasce dopo l’addio di Alex Karev. La Vernoff: “Aveva già sofferto troppo” La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy passerà alla storia come l’edizione che ha portato in scena il doloroso addio ad Alex Karev. In seguito agli ormai conclamati problemi di salute dell’attore, la storyline del chirurgo pediatrico è stata bruscamente interrotta. Il repentino abbandono di Justin Chambers ha quindi costretto gli sceneggiatori ad elaborare una trama off screen che giustificasse la sua l’assenza. Tra le poche opzioni a disposizione, gli scrittori hanno optato per un ricongiungimento dell’uomo con Izzie Stevens. Un epilogo che ha destabilizzato i telespettatori, ma ha inaspettatamente tranquillizzato Jo Wilson. La dottoressa, nonostante il gesto ignobile del marito, ha infatti dimostrato una straordinaria ... Leggi su lanostratv GREY’S ANATOMY 16 - anticipazioni puntata di lunedì 20 aprile su Fox Life

GREY’S ANATOMY - Ellen Pompeo : “Abbiamo molte idee per il finale di serie”

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×18 su Sky : DeLuca accusa una crisi isterica (Di lunedì 20 aprile 2020) Jo Wilson rinasce dopo l’addio di Alex Karev. La: “Aveva già sofferto troppo” La sedicesima stagione di Grey’spasserà alla storia come l’edizione che ha portato in scena il doloroso addio ad Alex Karev. In seguito agli ormai conclamati problemi di salute dell’attore, la storyline del chirurgo pediatrico è stata bruscamente interrotta. Il repentino abbandono di Justin Chambers ha quindi costretto gli sceneggiatori ad elaborare una trama off screen che giustificasse la sua l’assenza. Tra le poche opzioni a disposizione, gli scrittori hanno optato per un ricongiungimento dell’uomo con Izzie Stevens. Un epilogo che ha destabilizzato i telespettatori, ma ha inaspettatamente tranquillizzato Jo Wilson. La dottoressa, nonostante il gesto ignobile del marito, ha infatti dimostrato una straordinaria ...

sofvone : sto saltando tutte le puntate strane di grey’s anatomy tipo quelle in cu cantano o quelle in cui fa vedere come sar… - miricordodime : RT @hurricanes_cr: #circozzi Per gli amanti di Grey's anatomy. Ecco come mi sento quando le due sorelle canticchiano la stessa canzone: htt… - asbiaaa : @greyseclipse Secondo me siamo arrivati alla fine di Grey's Anatomy. Spero che sia vera la voce che la s17 sia l'ul… - peseucne : RT @AleFerazzi: 'Vorrei sapere se c'è qualche medico alla Grey's Anatomy' #DocNelleTueMani - ECauz01 : RT @hurricanes_cr: #circozzi Per gli amanti di Grey's anatomy. Ecco come mi sento quando le due sorelle canticchiano la stessa canzone: htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo