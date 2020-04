Giuseppe Conte e l’opzione veto sul MES (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Fatto Quotidiano oggi anticipa una serie di stralci di un’intervista rilasciata da Giuseppe Conte alla Süddeutsche Zeitung sul Consiglio Europeo del 23 aprile. L’intervista è firmata da Oliver Meiler e la parte interessante è quella in cui si parla del MES: Lei dice che non si stancherà di lottare finché i Partner non accetteranno debiti comuni, dunque gli Eurobond o i Coronabond. Il 23 aprile si riunisce il Consiglio Europeo. Lei è pronto a bloccare tutto col suo veto, se gli Eurobond non passeranno? Viviamo il più grave shock dal dopoguerra ad oggi, l’Europa deve dare una risposta all’altezza. Alcune decisioni importanti sono state già prese, come l’intervento della Bce, la sospensione del Patto di stabilità, la costituzione di Sure, i fondi di garanzia della Bei. …questo ... Leggi su nextquotidiano Giuseppe Conte : "L'UE deve usare tutta la sua potenza di fuoco"

Giorgia Meloni replica a Giuseppe Conte : “Non è tempo di polemiche”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Giuseppe Conte chiama Ursula von der Leyen (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Fatto Quotidiano oggi anticipa una serie di stralci di un’intervista rilasciata daalla Süddeutsche Zeitung sul Consiglio Europeo del 23 aprile. L’intervista è firmata da Oliver Meiler e la parte interessante è quella in cui si parla del MES: Lei dice che non si stancherà di lottare finché i Partner non accetteranno debiti comuni, dunque gli Eurobond o i Coronabond. Il 23 aprile si riunisce il Consiglio Europeo. Lei è pronto a bloccare tutto col suo, se gli Eurobond non passeranno? Viviamo il più grave shock dal dopoguerra ad oggi, l’Europa deve dare una risposta all’altezza. Alcune decisioni importanti sono state già prese, come l’intervento della Bce, la sospensione del Patto di stabilità, la costituzione di Sure, i fondi di garanzia della Bei. …questo ...

Rinaldi_euro : Per chi crede nel governo ancora a Babbo Natale! Giuseppe Conte 'ha già detto sì al Mes ma non sa come dirlo al M5s… - LegaSalvini : GIUSEPPE CONTE 'HA GIÀ DETTO SÌ AL MES MA NON SA COME DIRLO AL M5S'. EURO-BOMBA DI SANDRO GOZI - MediasetTgcom24 : Giuseppe Conte: 'Direttive per riavvio il 4 maggio, si lavora su Covid hospital e app' | 'Potenziare protocolli sic… - FRANCESCOCARDE3 : RT @Rinaldi_euro: Per chi crede nel governo ancora a Babbo Natale! Giuseppe Conte 'ha già detto sì al Mes ma non sa come dirlo al M5s'. Eur… - antonio_bordin : RT @Rinaldi_euro: Per chi crede nel governo ancora a Babbo Natale! Giuseppe Conte 'ha già detto sì al Mes ma non sa come dirlo al M5s'. Eur… -