F1, Lewis Hamilton allontana la Ferrari: “Non voglio andar via dalla Mercedes” (Di lunedì 20 aprile 2020) Lewis Hamilton alla Ferrari? Sembrerebbe di no. Il Mondiale 2020 di F1 è fermo per via dell’emergenza sanitaria e le chiacchiere sul futuro del sei volte campione del mondo sono comunque sempre molte. La scadenza del contratto con la Mercedes alimenta alcune voci e la stima mai negata dei vertici della Rossa rafforza alcuni ragionamenti. Tuttavia, sembrerebbe che la conferma dello “status quo” sia quella più probabile. Il britannico, infatti, appare vicino a rinnovare il matrimonio con le Frecce d’Argento e, probabilmente, l’unico tassello è quello di natura economica. Tuttavia la volontà di Lewis è quella di dar seguito alla propria avventura con la Stella a tre punte, come confermato nel corso di una chat su Instagram con i suoi tifosi: “Non sogno un’altra scuderia. Sono già in un team da sogno. Non ... Leggi su oasport F1 - Eddie Jordan : “Alain Prost è il miglior pilota che abbia mai visto ma Lewis Hamilton potrebbe superarlo”

