Elisabetta Gregoraci | la foto in quarantena | Briatore è con lei?

Leggi su youmovies

(Di lunedì 20 aprile 2020) Questo articolo, lainè con? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto condividere su Instagram il suo umore grigio, un po’ come il cielo in questi giorni. Con chi sta passando la sua, sempre molto attiva sui social, ha pubblicato su Instagram una nuova, in cui dichiara la sua “metereopatia”. Un disturbo abbastanza comune, che consiste nell’avere l’umore facilmente …