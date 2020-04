Effetto Dunning-Kruger, ecco l’origine dei “Tuttologi moderni” (Di lunedì 20 aprile 2020) Sempre più frequentemente si sente parlare di Effetto Dunning-Kruger, ma cos’è in realtà? Si tratta di un un errore meta-cognitivo che riguarda sia le persone incompetenti in una data materia che gli esperti. Da un lato gli incompetenti non riescono a riconoscere i propri limiti ed errori, mentre chi è esperto in una materia spesso può arrivare alla distorsione inversa, ossia quella di sottostimare le proprie capacità, sovrastimando quelle degli altri e ritenendoli in grado di giudicare e di comprenderli. Le sue origini sono da ricavare da un curioso caso di cronaca avvenuto nel 1995 a Pittsburgh, dove McArthur Wheeler, uomo incensurato di 45 anni, aveva commesso ben tre rapine, tutte a viso scoperto, e non dimenticandosi di salutare allegramente le telecamere delle banche rapinate. Quello che più sorprende ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 20 aprile 2020) Sempre più frequentemente si sente parlare di, ma cos’è in realtà? Si tratta di un un errore meta-cognitivo che riguarda sia le persone incompetenti in una data materia che gli esperti. Da un lato gli incompetenti non riescono a riconoscere i propri limiti ed errori, mentre chi è esperto in una materia spesso può arrivare alla distorsione inversa, ossia quella di sottostimare le proprie capacità, sovrastimando quelle degli altri e ritenendoli in grado di giudicare e di comprenderli. Le sue origini sono da ricavare da un curioso caso di cronaca avvenuto nel 1995 a Pittsburgh, dove McArthur Wheeler, uomo incensurato di 45 anni, aveva commesso ben tre rapine, tutte a viso scoperto, e non dimenticandosi di salutare allegramente le telecamere delle banche rapinate. Quello che più sorprende ...

