Da «Bombshell» a «7 ore per farti innamorare» | i film inediti arrivano finalmente

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ha resistito finché ha potuto ma, di fronte al protrarsi del lockdown e alle previsioni di una ripresa lenta, lentissima, che paralizzerà l’industria per il prossimo futuro, il cinema alza momentaneamente bandiera bianca e decide di reinvertarsi. Mentre le date di uscita vengono annullate e rinviate chissà quando, la Settima Arte trova come alleato proprio il nemico che alcuni direttori di Festival come Thierry Frémaux hanno combattuto con le unghie e con i denti: la piattaforma streaming. E così, dopo il lancio di Sky Primafila Premiere, che ha già reso disponibili sul proprio catalogo film inizialmente destinati al cinema come Trolls World Tour, Un figlio di nome Erasmus, Emma e L’uomo invisibile, ora a farsi avanti sono Amazon Prime Video ed Infinity. https://www.youtube.com/watch?v=lQTUGLAWUls