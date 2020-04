Coronavirus, Tridico (Inps): “Chiedo scusa per disservizio sito, subiti attacchi hacker dal 21 marzo. Pin? Scherniti da stampa poco generosa” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Mi preme sottolineare il grande sforzo e la generosità con cui l’Istituto ha affrontato” la situazione, così il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale Pasquale Tridico sentito in audizione dopo i problemi di funzionamento alla piattaforma per fare richiesta del bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi per affrontare l’emergenza Coronavirus, riscontrati il primo aprile scorso. “Dopo il disservizio del primo aprile, di cui chiedo scusa a tutti gli utenti e al parlamento, nei giorni seguenti l’Istituto ha raccolto le domande – ha continuato – e ha risposto con impegno pagando dal 15 aprile”. Tridico ha sottolineato che ci sono stati “attacchi informatici” fin dal 21 marzo e “un afflusso enorme di utenti”, evidenziando che solo in quel giorno l’Inps “ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - problemi al sito dell’Inps : l’audizione alla Camera del presidente Pasquale Tridico. La diretta

Coronavirus : Nobili (Iv) - ‘Tridico si scusi in fretta con gli italiani’

Coronavirus : Fdi - ‘Tridico riferisca in commissione lavoro’ (Di lunedì 20 aprile 2020) “Mi preme sottolineare il grande sforzo e la generosità con cui l’Istituto ha affrontato” la situazione, così il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale Pasqualesentito in audizione dopo i problemi di funzionamento alla piattaforma per fare richiesta del bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi per affrontare l’emergenza, riscontrati il primo aprile scorso. “Dopo ildel primo aprile, di cui chiedoa tutti gli utenti e al parlamento, nei giorni seguenti l’Istituto ha raccolto le domande – ha continuato – e ha risposto con impegno pagando dal 15 aprile”.ha sottolineato che ci sono stati “informatici” fin dal 21 marzo e “un afflusso enorme di utenti”, evidenziando che solo in quel giorno l’“ha ...

zazoomblog : Coronavirus Tridico (Inps): “Chiedo scusa per disservizio sito subiti attacchi hacker dal 21 marzo. Pin? Scherniti… - IlMaritodoro : RT @MPenikas: FQ: Coronavirus, Tridico (Inps): “Chiedo scusa per disservizio sito, subiti attacchi hacker dal 21 marzo. Pin? Scherniti da… - Felix49209841 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Tridico (Inps): “Chiedo scusa per disservizio sito, subiti attacchi hacker dal 21 marzo. Pin? Scherniti d… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Tridico (Inps): “Chiedo scusa per disservizio sito, subiti attacchi hacker dal 21 marzo. Pin? Scherniti d… - MPenikas : FQ: Coronavirus, Tridico (Inps): “Chiedo scusa per disservizio sito, subiti attacchi hacker dal 21 marzo. Pin? Sch… -