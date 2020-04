Coronavirus nel Lazio | calano i contagi | ecco la mappa Comune per Comune | trova il tuo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ieri sono stati registrati nel87 casi di positività: è il dato più basso da un mese ed è la prima volta che nella regione si scende sotto i 100 nuovi casi giornalieri dal 19 marzo scorso, con un trend per prima volta sotto il 2%. Per quanto riguarda la ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, c’è però da dire che c’è, rispetto alle altre ASL, un’inversione di tendenza, in quanto il numero dei positivi è salito a 945, con altri 33 nuovi casi. Per visualizzare la cartina persulla diffusione delnelclicca qui. Continua il disastro “colposo” nelle case di riposo, RSA e strutture ospedaliere “private”. Nella casa di cura San Raffaele di Montecompatri i positivi sono saliti a 17 casi, di cui uno è deceduto. Dopo la decisa azione del Sindaco ...