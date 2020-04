Coronavirus, Lopalco: "Ecco gli indicatori-chiave per avviare la fase 2" (Di lunedì 20 aprile 2020) Prima di allentare il lock-down e tornare progressivamente a una ripresa delle attività produttive e sociali, il Governo dovrebbe analizzare alcuni indicatori, non solo l'ormai "classico" R con zero, ossia l'indice di contagio. È quanto sostiene il virologo Pier Luigi Lopalco, ordinario di igiene a Pisa, in un intervento sul portale Medicalfacts di Roberto Burioni, elenca i "numeri" da guardare con attenzione. Sulla base di quali informazioni - si chiede l'esperto - il Governo dovrebbe decidere di modificare le attuali misure di distanziamento sociale? "Certamente non possiamo aspettare che tutte le Regioni italiane arrivino a notificare in un tempo ragionevole zero casi. Aggiungo io: speriamo! Se infatti si arrivasse in breve tempo da qualche migliaio di notifiche a zero segnalazioni vorrebbe dire una cosa sola: che il sistema di sorveglianza non ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus : l’epidemiologo Lopalco spiega perché “paradossalmente ‘zero casi’ non è un buon indicatore”

