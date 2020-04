Coronaviru | i dati del contagio in Abruzzo aggiornati al 19 aprile

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 20 aprile 2020) L'Aquila - In, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 2521 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 34 casi su un totale di 1028 tamponi analizzati (3.3 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (18) i positivi erano stati 44 su un totale di 1231 tamponi analizzati (3.5 per cento). 317 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (48 in provincia dell’Aquila, 90 in provincia di Chieti, 119 in provincia di Pescara e 60 in provincia di Teramo), 40 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva (11 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 9 in provincia di ...