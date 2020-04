Con la quarantena addio ai diritti dei bambini (Di lunedì 20 aprile 2020) Forse perché decreti e ordinanze li scrivono i grandi, ci siamo dimenticati che i bambini hanno diritto a giocare, a correre, ad andare in bicicletta e a rotolarsi nei prati assieme agli altri bambini. Oltre al diritto fondamentale di essere educati e istruiti, che è anche un dovere per la Repubblica.Nelle minuziose liste di divieti a fini sanitari, abbiamo previsto deroghe per andare in edicola, a comprarsi le sigarette, a mettere la benzina, a portare il cane a fare i suoi bisogni. E ora stiamo lavorando certosinamente su liste di codici Ateco per capire quali attività riaprire, ma senza considerare scuole, parchi e negozi di giochi.Ci siamo dimenticati dello sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dei bambini. Nondimeno, sono diritti garantiti ai più alti livelli, a cominciare dalla Convenzione Unicef sui diritti dell'infanzia e dall'art. 31 ... Leggi su panorama Naike Rivelli nuda sul letto - la mano del compagno : “Che c*lo condividere la quarantena con l’anima gemella [FOTO]

Massimiliano Rosolino | In quarantena con figlie - dolci e tapis rulant

Elisabetta Gregoraci - la foto in quarantena : Briatore è con lei? (Di lunedì 20 aprile 2020) Forse perché decreti e ordinanze li scrivono i grandi, ci siamo dimenticati che ihanno diritto a giocare, a correre, ad andare in bicicletta e a rotolarsi nei prati assieme agli altri. Oltre al diritto fondamentale di essere educati e istruiti, che è anche un dovere per la Repubblica.Nelle minuziose liste di divieti a fini sanitari, abbiamo previsto deroghe per andare in edicola, a comprarsi le sigarette, a mettere la benzina, a portare il cane a fare i suoi bisogni. E ora stiamo lavorando certosinamente su liste di codici Ateco per capire quali attività riaprire, ma senza considerare scuole, parchi e negozi di giochi.Ci siamo dimenticati dello sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dei. Nondimeno, sonogarantiti ai più alti livelli, a cominciare dalla Convenzione Unicef suidell'infanzia e dall'art. 31 ...

poliziadistato : Con la nostra quarantena la natura si riprende i suoi spazi. Ma qui c'è voluto proprio l'intervento dell'uomo per s… - LegaSalvini : IL TRAGHETTO CON CINEMA E SOLARIUM. ECCO LA QUARANTENA DEI MIGRANTI - FBiasin : Milionesimo passaggio dello spot con Mengoni che canta 'credo negli esseri umani!'. All'inizio della #quarantena m… - sciantokescia : RT @anari56: Ed eccoli qui i 'bambini' della nave spagnola Aita Mari trasferiti sulla nave Tirrenia per la quarantena.Mentre nei nostri osp… - stefaniatallei : RT @mannocchia: il tempo dell'isolamento con chi una casa non ce l'ha la quarantena delle mense e di chi dorme in strada, per @espressonli… -

Ultime Notizie dalla rete : Con quarantena La quarantena della signora Adelia, al balcone con il binocolo per controllare gli amati fiori Corriere della Sera Magalli pronto a lasciare la tv: “Voglio godermi la pensione. È un pensiero che ho da un po’ e che non ho mai detto fino ad oggi”

Ogni domenica pomeriggio, subito dopo Domenica In con Mara Venier, va in onda il programma di Francesca ... il suocero. Giancarlo Magalli in quarantena: come se la cava? Magalli come tutti è chiuso in ...

Raffica di sanzioni nell’ultimo weekend a Salerno: la quarantena inizia a pesare

Tra i multati anche una coppia di fidanzati, che, incuranti dei divieti,provenivano dalla Valle dell’Irno in auto ed erano giunti a Salerno come se nulla fosse: i due giovani sono stati sanzionati con ...

Ogni domenica pomeriggio, subito dopo Domenica In con Mara Venier, va in onda il programma di Francesca ... il suocero. Giancarlo Magalli in quarantena: come se la cava? Magalli come tutti è chiuso in ...Tra i multati anche una coppia di fidanzati, che, incuranti dei divieti,provenivano dalla Valle dell’Irno in auto ed erano giunti a Salerno come se nulla fosse: i due giovani sono stati sanzionati con ...