Bertolaso “Non abbiamo sconfitto il Coronavirus, continuera’ a esserci” (Di lunedì 20 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Sappiamo tutti, e’ inutile che ce lo nascondiamo, che non e’ che abbiamo sconfitto il virus. Non lo abbiamo debellato, non lo abbiamo eliminato dal nostro Paese. Purtroppo, il virus continuera’ ad esserci. Quindi sara’ necessario sempre piu’ riorganizzare la struttura dei nostri ospedali. Perche’ basta il ricovero di un Covid-19 per bloccare di fatto tutte le attivita’ normali di quell’ospedale”. A dirlo Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia, in un’intervista rilasciata a “Quarta Repubblica”, su Retequattro. “Sono un italiano orgoglioso di essere italiano che ha trascorso tutta la sua vita solo ed esclusivamente per cercare di essere utile al proprio Paese e ai propri concittadini”, ha aggiunto Bertolaso, guarito dal Coronavirus. “Speravo di non ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - polemiche su Bertolaso : “Non rispetta le misure di sicurezza”

