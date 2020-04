Animal Crossing: New Horizons è un gioco stupido, noioso e per bambini' (Di lunedì 20 aprile 2020) Business Insider ha recentemente pubblicato un articolo di critica nei confronti di Animal Crossing: New Horizons bollandolo come "odioso, stupido e noioso". Sebbene il sito abbia pubblicato un disclaimer che indicava la natura prettamente personale dell'opinione, i fan hanno preso l'articolo sul personale.Nelle prime 12 ore di gioco, l'autore della recensione ammette di essersi divertito; tuttavia, andando avanti con le attività dell'isola, il giocatore ha cominciato ad annoiarsi, proprio a causa della ripetitività delle azioni. I fan non solo hanno postato i loro commenti su Reddit, ma anche attraverso Twitter hanno dato libero sfogo alla loro rabbia. Un utente ha sottolineato che era molto sospetto che l'articolo di Business Insider avesse disabilitato i commenti fin dall'inizio, e che l'autore dell'articolo si è divertito moltissimo a rispondere a tutti i ... Leggi su eurogamer Animal Crossing : New Horizons spolpato dai dataminer che scovano indizi per nuovi aggiornamento ed espansioni

Animal Crossing : New Horizons spolpato dai dataminer che trovano probabili indizi per nuovi contenuti

Animal Crossing : New Horizons riceve una recensione negativa da Business Insider ed i fan insorgono (Di lunedì 20 aprile 2020) Business Insider ha recentemente pubblicato un articolo di critica nei confronti di: Newbollandolo come "odioso,". Sebbene il sito abbia pubblicato un disclaimer che indicava la natura prettamente personale dell'opinione, i fan hanno preso l'articolo sul personale.Nelle prime 12 ore di, l'autore della recensione ammette di essersi divertito; tuttavia, andando avanti con le attività dell'isola, il giocatore ha cominciato ad annoiarsi, proprio a causa della ripetitività delle azioni. I fan non solo hanno postato i loro commenti su Reddit, ma anche attraverso Twitter hanno dato libero sfogo alla loro rabbia. Un utente ha sottolineato che era molto sospetto che l'articolo di Business Insider avesse disabilitato i commenti fin dall'inizio, e che l'autore dell'articolo si; divertito moltissimo a rispondere a tutti i ...

davez182 : Credo che il trading di rape su Animal Crossing sia la feature più figa del gioco #ACNH - chiara1022 : RT @Multiplayerit: Animal Crossing: New Horizons uno stupido gioco per bambini: l'articolo di Business Insider scatena la polemica https://… - MimmoTheReal : RT @PokeMillennium: Guida completa ai pesci di Animal Crossing: New Horizons #PokemonMillennium #ACNH #AnimalCrossing #AnimalCrossingNewHor… - elreyIeon : @PT_Button Animal crossing y final fantasy XII - lacrimedirap : voglio animal crossing -