Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2020 ore 12 | 30

(Di domenica 19 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 19 APRILEORE 12.20 UMBERTO VERINI BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELSULLA DIRAMAZIONESUD PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IL CASELLO DI SAN CESAREO RESTA CHIUSO FINO ALLE 06:00 DEL MATTINO DEL 21 APRILEIN ENTRATA IN DIREZIONE A1 MILANO – NAPOLI. SI CONSIGLIA L’USCITA AL CASELLO DI VALMONTONE NUOVAMENTE A CAUSA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE OGGI SULLA LINEA– LIDO IL SERVIZIO È SOSPESO NELLA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA A CAUSA DEI DIVIETI IMPOSTI PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA DEL SAN RAFFAELE È AL MOMENTO CHIUSO UN TRATTO DELLA STRADA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA, ...