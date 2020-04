“Quelli sono matti”: il calcio vuole ripartire? Per Fognini il 2020 è finito (Di domenica 19 aprile 2020) Il mondo del calcio si sta scervellando per studiare il modo e i protocolli di sicurezza necessari per ripartire. Si cercherà in tutti i modi di salvare i campionati e le coppe del 2020, anche a costo di giocare ad agosto. Nel frattempo tanti altri sport stanno alzando bandiera bianca dinanzi all'emergenza coronavirus. “Per me sono matti”, è il commento di Fabio Fognini, che non nasconde alcune perplessità sulla volontà del calcio di ripartire a tutti i costi. “sono morte migliaia di persone e pensano al pallone - ha detto il tennista ligure al Corsera - scherzano con la salute, inseguono solo il business. Che senso ha ripartire senza spettatori? Non esiste, dai”. Per quanto riguarda il suo sport, l'idea di Fognini è ben chiara: “Nel 2020 non si gioca più. Come fa un direttore di torneo a prendersi la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 aprile 2020) Il mondo delsi sta scervellando per studiare il modo e i protocolli di sicurezza necessari per. Si cercherà in tutti i modi di salvare i campionati e le coppe del, anche a costo di giocare ad agosto. Nel frattempo tanti altri sport stanno alzando bandiera bianca dinanzi all'emergenza coronavirus. “Per mematti”, è il commento di Fabio, che non nasconde alcune perplessità sulla volontà deldia tutti i costi. “morte migliaia di persone e pensano al pallone - ha detto il tennista ligure al Corsera - scherzano con la salute, inseguono solo il business. Che senso hasenza spettatori? Non esiste, dai”. Per quanto riguarda il suo sport, l'idea diè ben chiara: “Nelnon si gioca più. Come fa un direttore di torneo a prendersi la ...

