(Di domenica 19 aprile 2020) Completata la rilevazione laser che permetterà di valutarne lo stato di salute. Una volta tolta verrà rimossa anche la pavimentazione. L’incognita dei tempi per l’emergenza.

festletteratura : Luis Sepúlveda sarebbe dovuto tornare a Mantova a settembre. Nella nuova puntata del podcast vogliamo rendergli oma… - ailinon80 : RT @webecodibergamo: Piazza Dante, la fontana ai raggi x Poi verrà smontata per il restauro - webecodibergamo : Piazza Dante, la fontana ai raggi x Poi verrà smontata per il restauro - Tradfio : RT @festletteratura: Luis Sepúlveda sarebbe dovuto tornare a Mantova a settembre. Nella nuova puntata del podcast vogliamo rendergli omaggi… - CristinaTaglini : RT @festletteratura: Luis Sepúlveda sarebbe dovuto tornare a Mantova a settembre. Nella nuova puntata del podcast vogliamo rendergli omaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Dante

L'Eco di Bergamo

Tante le edicole che tutti i giorni sono aperte, tante quelle che lo saranno domani. Ecco di seguito l’elenco completo. A Viareggio abbiamo l’edicola Bacci in piazza Dante, Giraffi in piazza Santa Mar ...Torniamo indietro, questa volta passiamo dal cuore di Oneglia: piazza Doria e il suo mercato coperto, via San Giovanni, i portici e piazza Dante. Prendiamo l’auto e passiamo sul lungomare Vespucci. A ...