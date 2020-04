Non è l’Arena | Matteo Salvini | Vittorio Sgarbi e Cecchi Paone nella puntata del 19 aprile

Leggi su tvzap.kataweb

(Di domenica 19 aprile 2020) Domenica 19, alle 20.30 su LA7, nuovo appuntamento con Non è l’Arena: Massimo Giletti tornerà con la sua squadra per raccontare la più stretta attualità, si ripartirà dalla Lombardia per vederci chiaro e capire cosa non ha funzionato e continua a non funzionare per poi tornare a parlare delle stragi nelle Rsa non solo lombarde. Inchieste sul territorio con filmati, immagini, testimonianze che dicono più delle parole. E poi le conseguenze economiche del Covid-19. La fase 2: è caos sulla ripartenza tra regioni che si muovono in autonomia e ritardi del governo. Di tutto questo e di altro se ne parlerà con Luca Telese, Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti, Peter Gomez, Gessica Costanzo, Lapo Elkann, Paolo Cento, Ugo Salerno e Giuseppe Ghisolfi. Per un’ulteriore riflessione sui possibili scenari di politica interna e ...