Le Regioni: riapriamo il 27. Conte dice no (Di domenica 19 aprile 2020) Lockdown confermato fino al 3 maggio: «L’allerta resta alta». Verso un’apertura a più velocità con delle nuove zone rosse Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 19 aprile 2020) Lockdown confermato fino al 3 maggio: «L’allerta resta alta». Verso un’apertura a più velocità con delle nuove zone rosse

Ultime Notizie dalla rete : Regioni riapriamo Le Regioni: riapriamo il 27. Conte dice no La Stampa Coronavirus, il ministro Francesco Boccia: 'Serve prudenza, giusto vietare gli spostamenti da una Regione all'altra'

Abbiamo iniziato a vedere quali attività e quando possono riaprire con gradualità tenendo conto alcuni aspetti fondamentali: il rischio contagio e poi le legittime esigenze economiche. In ogni caso è ...

“Elezioni regionali il 12 luglio”: Toti indica la data, d’accordo anche De Luca

A indicare una data precisa è stato lo stesso Giovanni Toti, governatore della Liguria ma anche vice presidente della Conferenza delle Regioni. La prossima tornata delle elezioni per ... la data del ...

