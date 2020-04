Il medico Casasco | «Se un giocatore risulterà positivo | di chi sarà la responsabilità?»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 aprile 2020) Il Corriere della Sera intervista Maurizio, capo della Federazione Medici Sportivi e di Confapi. Oltre che consigliere indipendente della Lega Serie A. Ha appena messo a disposizione il laboratorio antidoping della Fmsi per effettuare test sierologici a ogni cittadino. Fa chiarezza sui test richiesti dal Protocollo Figc. «Facciamo chiarezza: una serie di test (ematici, elettrocardiogramma, da sforzo, spirometria) vengono già richiesti prima di ogni ritiro. Con una commissione di esperti abbiamo solo aggiunto alcune misure da adottare se si affronta una pandemia: tamponi, test sierologici e ancora tamponi ripetuti periodicamente. Come federazione ci limitiamo a suggerire le precauzioni necessarie. Poi, se gli elettrocardiografi non saranno a disposizione di tutte le squadre o se ci saranno insufficienti reagenti per migliaia di tamponi non è ...