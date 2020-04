Il caldo esagerato di oggi al Sud | record di +31°C a Cosenza | ma inizia una settimana di

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) E’ stata una Domenica dial Sud Italia, soprattutto nelle zone interne di Calabria e Puglia. Le temperature più alte sono state quelle della Valle del Crati, la “pianura Padana del Sud”: addirittura +30,7°C a Bisignano, +30,5°C a, +30,4°C a Oppido Mamertina, +29,7°C a Luzzi, +29,4°C a Rende, +28,8°C a Torano Castello, +28,5°C a Sellia, +28,1°C a Belsito, +28,0°C a San Sosti. Soltanto in Puglia abbiamo avuto valori paragonabili a quelli calabresi, con +27°C a Lecce, Fasano, Putignano e Acquaviva delle Fonti, ma comunque inferiori. Anche in pianura Padana, quindi nel cuore del Nord, abbiamo avuto picchi di +27°C a Mantova. Ma adesso scatta l’Allerta Meteo per le prossime ore: già Lunedì 20 Aprile avremo forti piogge in Piemonte, con picchi di 200mm nel cuneese. ...