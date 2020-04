Emre Can racconta il rapporto con Sarri alla Juve: “Non mi hai mai dato una possibilità” (Di domenica 19 aprile 2020) Emre Can, ex centrocampista della Juventus oggi al Borussia Dortmund, ha riavvolto il nastro della sua esperienza in bianconero e ha parlato del rapporto controverso con Maurizio Sarri: "Ho vissuto momenti molto difficili negli ultimi mesi, il nuovo allenatore non mi ha mai dato una buona opportunità". Leggi su fanpage Il Borussia Dortmund torna ad allenarsi - Emre Can : «Ci farà bene»

PSG Borussia Dortmund : le difficoltà di Emre Can e Witsel

DIRETTA/ Psg Borussia Dortmund (risultato finale 2-0) streaming tv : espulso Emre Can! (Di domenica 19 aprile 2020)Can, ex centrocampista dellantus oggi al Borussia Dortmund, ha riavvolto il nastro della sua esperienza in bianconero e ha parlato delcontroverso con Maurizio: "Ho vissuto momenti molto difficili negli ultimi mesi, il nuovo allenatore non mi ha maiuna buona opportunità".

FSabathier : RT @GoalItalia: Emre Can torna a parlare del trasferimento dalla Juve al Borussia Dortmund a gennaio ?? - GoalItalia : Emre Can torna a parlare del trasferimento dalla Juve al Borussia Dortmund a gennaio ?? - Gio_Dusi : Emre Can alla 'Bild': '#Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità. La scorsa stagione ero parte importante del… - Rudy68Rudy : @mikelelomb @Rodolfo22455857 A questo proposito, credo che con Emre Can il mister abbia sbagliato in pieno, purtroppo. - ItaSportPress : Emre Can e gli allenamenti a distanza del Borussia Dortmund... - -