Eboli: due guariti, due positivi e nessun nuovo contagio (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati dimessi dall’ospedale di Eboli e dal Campolongo Hospital, dopo un lungo periodo di quarantena, due pazienti Covid-19 risultati negativi tre volte ai tamponi ed ufficialmente guariti. Restano 2 gli Ebolitani positivi al Covid-19, mentre un tampone analizzato ieri ha avuto esito negativo. Nel comune guidato dal sindaco Massimo Cariello sono nove le persone, attualmente, in quarantena obbligatoria da contatto stretto di caso positivo; 11 quelle poste in isolamento domiciliare volontario. Sull’intero territorio comunale, dove la polizia municipale ha controllato ieri 276 persone, restano operativi i volontari del progetto “nessuno resti solo” e la Croce Rossa Italiana. Il sindaco Cariello ricorda che continua la distribuzione di mascherine presso il Comune di Eboli e presso la sede del Nucleo comunale di ... Leggi su anteprima24 Ospedale di Eboli - guariti e dimessi due pazienti Covid-19

Impianto di compostaggio ad Eboli : arrivano due milioni dalla Regione

Eboli - il sindaco ringrazia per due segnali di fede (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati dimessi dall’ospedale die dal Campolongo Hospital, dopo un lungo periodo di quarantena, due pazienti Covid-19 risultati negativi tre volte ai tamponi ed ufficialmente. Restano 2 glitanial Covid-19, mentre un tampone analizzato ieri ha avuto esito negativo. Nel comune guidato dal sindaco Massimo Cariello sono nove le persone, attualmente, in quarantena obbligatoria da contatto stretto di caso positivo; 11 quelle poste in isolamento domiciliare volontario. Sull’intero territorio comunale, dove la polizia municipale ha controllato ieri 276 persone, restano operativi i volontari del progetto “o resti solo” e la Croce Rossa Italiana. Il sindaco Cariello ricorda che continua la distribuzione di mascherine presso il Comune die presso la sede del Nucleo comunale di ...

Floangel9 : Raga un like, due like, tre like, zero like, ah no ha commentato, no non ha commentato, si però a visualizzato....m… - salernonotizie : Covid: due pazienti anziani guariti e dimessi a #Eboli - occhio_notizie : #Coronavirus, due nuove guarigioni ad #Eboli e #Battipaglia - ottopagine : Covid-19, buone notizie: dimessi due anziani a Eboli #Eboli -