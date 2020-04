Chelsea, accordo con i calciatori sul taglio agli stipendi (Di domenica 19 aprile 2020) Il Chelsea ridurrà gli stipendi dei calciatori del 10%: atteso nelle prossime ore il comunicato ufficiale del club Il Chelsea ha raggiunto un accordo con i propri tesserati sul taglio agli stipendi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Come riportato da Sky Sports UK, lo stipendio dei calciatori verrà ridotto del 10% durante il periodo di sospensione ufficiale della Premier League 2019/20. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Chelsea - trovato l’accordo con i giocatori per il taglio del 10% degli stipendi

Mertens rinnova col Napoli?/ Calciomercato : accordo vicino - ma Chelsea e Atletico...

Calciomercato Napoli - Boga mette d’accordo tutti. Ma occhio al Chelsea (Di domenica 19 aprile 2020) Ilridurrà glideidel 10%: atteso nelle prossime ore il comunicato ufficiale del club Ilha raggiunto uncon i propri tesserati sulper fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Come riportato da Sky Sports UK, loo deiverrà ridotto del 10% durante il periodo di sospensione ufficiale della Premier League 2019/20. Leggi su Calcionews24.com

cn1926it : Il #Chelsea approva il taglio degli stipendi: trovato l’accordo tra i calciatori e la dirigenza - StraNotizie : Chelsea, accordo con giocatori per taglio stipendi del 10% - SportRepubblica : Chelsea, accordo con giocatori per taglio stipendi del 10% - MondoNapoli : Chelsea, accordo con i calciatori per il taglio stipendi - - zazoomblog : Chelsea trovato l’accordo con i giocatori per il taglio del 10% degli stipendi - #Chelsea #trovato #l’accordo -