Serie C verso lo stop definitivo: ecco cosa accadrebbe con promozioni e retrocessioni (Di sabato 18 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus rischia di scrivere la parola fine sul campionato di Serie C. Mentre per quanto riguarda la Serie A le possibilità di ripartenza sono concrete, quelle per riprendere il campionato di Lega Pro sembrano ridotte al lumicino. Secondo quanto raccolto da ‘TuttoC.com’, infatti, alla prossima assemblea di Lega, in programma il 4 maggio, verrà proposta la sospensione definitiva del campionato da richiedere alla FIGC. Si chiederà anche il blocco delle retrocessioni in Serie D e dei ripescaggi dai dilettanti. Per quanto riguarda invece le promozioni in Serie B si va verso la proposta di promuovere quattro club: le prime tre dei rispettivi gironi, ovvero Monza, Vicenza e Reggina, più una quarta che potrebbe essere selezionata attraverso un sorteggio. Soluzione, quest’ultima, ancora da valutare. Infatti non è ... Leggi su calcioweb.eu Scintille Lega Serie A-Coni - risposta stizzita verso Malagò : “Stupiti dalle sue parole”

