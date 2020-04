Marco Materazzi/ “Picchiai Balotelli dopo Inter Barcellona perché…”

(Di sabato 18 aprile 2020)racconta un aneddoto dell'del Triplete 2010: "non per la maglia gettata, ma;..."

Milano, 20 aprile 2010: a un tifoso dell’Inter bastano queste coordinate per capire che ci riferiamo a Inter Barcellona, semifinale d’andata di Champions League, partita con un solo “neo” per i ...Dieci anni fa, il 16 aprile del 2010, l'Inter vinse per 3-1 contro il Barcellona di Pep Guardiola nell'andata delle semifinali di Champions League. I ragazzi di Mourinho vinsero poi la competizione ba ...