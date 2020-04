Di chi è Bending Spoons, l’azienda dell’app IMMUNI di tracciamento COVID (Di sabato 18 aprile 2020) “IMMUNI” è il sistema scelto dal governo per aiutare a tracciare i contagi e le persone a rischio. Funziona con tecnologia bluetooth e dati criptati. Notifica se si è stati a contatto con un soggetto positivo, mentre il Fatto Quotidiano oggi spiega che il sistema ha avuto l’ok del Garante della Privacy e rispetta le direttive della commissione Ue, così come presentato. Se nella prima fase non sono coinvolti server dove custodire i dati, perché il dialogo è solo tra telefoni e app, in un secondo momento c’è il passaggio attraverso quelli che al momento sono i server in cloud di Bending Spoons (le informazioni restano sempre in sequenza numerica) sui quali però c’è ancora discussione: sempre il ministero dovrà indicare le strutture pubbliche dove gestirli (circola l’ipotesi della in house ... Leggi su nextquotidiano ANGI : Coronavirus - si chiama “Immuni” l’app italiana di tracciamento di Bending Spoons (Di sabato 18 aprile 2020) “” è il sistema scelto dal governo per aiutare a tracciare i contagi e le persone a rischio. Funziona con tecnologia bluetooth e dati criptati. Notifica se si è stati a contatto con un soggetto positivo, mentre il Fatto Quotidiano oggi spiega che il sistema ha avuto l’ok del Garante della Privacy e rispetta le direttive della commissione Ue, così come presentato. Se nella prima fase non sono coinvolti server dove custodire i dati, perché il dialogo è solo tra telefoni e app, in un secondo momento c’è il passaggio attraverso quelli che al momento sono i server in cloud di(le informazioni restano sempre in sequenza numerica) sui quali però c’è ancora discussione: sempre il ministero dovrà indicare le strutture pubbliche dove gestirli (circola l’ipotesi della in house ...

