Cortina e quello strano caso dei 90 positivi su 5 800 abitanti | i dati che mostrano

Leggi su tpi

(Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirusdei 90su 5.800Niente può fermare la “season”, la stagione mondana di. Neanche il Covid-19. “Per un certo tipo di società, è un must far parte della season e andare alle cene e alle partite di bridge e di burraco”, racconta a TPI una fonte che preferisce rimanere anonima, ma che è solidamente introdotta nel giro dei villeggianti di, “anche se questo vuol dire toccare le carte con le mani e poi scambiarsele in una stanza abbastanza affollata”. Stanze dove di certo non hanno mai messo piede i commentatori di Facebook (l’esatto contrario dell’èlite) che dubitano dell’esistenza di questi incontri. Gesti innocui fino ai primi di marzo: chi poteva mai supporre che smistare pinelle e pozzetti sarebbe diventata una pratica da ...