Chi muore per Coronavirus in Italia? L’identikit dell’ISS: “uomini, anziani e pluri-patologici”, FOCUS con tutte le statistiche (Di sabato 18 aprile 2020) L’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato al 16 aprile i dati che forniscono l’identikit delle persone più colpite dall’epidemia di Coronavirus in Italia, con l’analisi di un campione stavolta molto vasto: ben 19.996 morti. Il dato più significativo riguarda l’età delle vittime: soltanto 227 (l’1,1% del totale) aveva meno di 50 anni, e appena 49 (lo 0,2% del totale) aveva meno di 40 anni. Si tratta di 34 uomini e 15 donne con età compresa tra i 5 e i 39 anni. Di 6 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, mentre ben 35 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e soltanto 8 non avevano diagnosticate patologie di rilievo. Il numero dei morti under-40 sani, cioè senza patologie, ... Leggi su meteoweb.eu Kamylle - studentessa di 17 anni - muore per Coronavirus : era stata trattata con clorochina

Coronavirus : muore una studentessa 17enne trattata con clorochina - non ci sono evidenze scientifiche sull’efficacia

Covid-19 : 25enne muore in ospedale ma era stata picchiata (Di sabato 18 aprile 2020) L’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato al 16 aprile i dati che forniscono l’identikit delle persone più colpite dall’epidemia diin, con l’analisi di un campione stavolta molto vasto: ben 19.996 morti. Il dato più significativo riguarda l’età delle vittime: soltanto 227 (l’1,1% del totale) aveva meno di 50 anni, e appena 49 (lo 0,2% del totale) aveva meno di 40 anni. Si tratta di 34 uomini e 15 donne con età compresa tra i 5 e i 39 anni. Di 6 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, mentre ben 35 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e soltanto 8 non avevano diagnosticate patologie di rilievo. Il numero dei morti under-40 sani, cioè senza patologie, ...

RaiRadio2 : «Sto piantando una nuova vigna perché bisogna scommettere sul futuro: si dice che chi pianta alberi non muore mai.»… - carlogubi : Davanti a obiezioni fondate, marchiare come 'uno che non comprende' chi fa da anni buona comunicazione sociale sui… - LaStampa : “Piango di fronte al dolore di chi muore solo. I nostri governanti devono essere all’altezza, parlino meno e lavori… - buffy_29 : RT @Gioviall: «i fiori se ne stanno tranquilli, si fanno la loro vita quando le persone passano di lì e pensano bene di strapparli per fars… - peppecaridi : Chi muore per #Coronavirus in Italia? L'identikit dell'ISS: 'uomini, anziani e pluri-patologici', FOCUS con tutte l… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi muore Chi muore per Coronavirus in Italia? L’identikit dell’ISS: “uomini, anziani e pluri-pato ... Meteo Web Il Coronavirus non può farci scordare né mascherare il disastro sanità in Campania

si muore pure di altre malattie respiratorie. Gli ambulatori chiusi, il sistema dei medici di base fermo al "Medico della Mutua" di Alberto Sordi, un sistema politico baronale di nomine di manager e ...

Coronavirus, Università Harvard: «Dove l’aria è più inquinata si muore di più»

Ad ogni bresciano corrispondono 2 maiali e 1 mucca. L’istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale mette allo stesso posto, nella classifica di chi inquina di più in pianura padana, gli ...

si muore pure di altre malattie respiratorie. Gli ambulatori chiusi, il sistema dei medici di base fermo al "Medico della Mutua" di Alberto Sordi, un sistema politico baronale di nomine di manager e ...Ad ogni bresciano corrispondono 2 maiali e 1 mucca. L’istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale mette allo stesso posto, nella classifica di chi inquina di più in pianura padana, gli ...