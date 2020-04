UE, Ministri agricoltura: misure urgenti e più incisive per gestione crisi (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – I Ministri dell’agricoltura dei 27 Stati membri della UE hanno chiesto il varo di misure urgenti e più incisive per la gestione della crisi innescata dalla pandemia covid-19. La richiesta – fa sapere Confagricoltura – è contenuta in una lettera inviata ieri alla Commissione europea. “Al Consiglio della UE va il nostro apprezzamento per l’iniziativa assunta” – dichiara il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. “Come evidenziato nei giorni scorsi in una lettera che abbiamo indirizzato ai parlamentari europei, la reazione dell’Unione non si può limitare alla flessibilità, pur apprezzabile, in materia di aiuti della Pac e alla riprogrammazione dei fondi già assegnati agli Stati membri per i programmi relativi allo sviluppo rurale”. Prosegue Giansanti: ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Idell’dei 27 Stati membri della UE hanno chiesto il varo die piùper ladellainnescata dalla pandemia covid-19. La richiesta – fa sapere Conf– è contenuta in una lettera inviata ieri alla Commissione europea. “Al Consiglio della UE va il nostro apprezzamento per l’iniziativa assunta” – dichiara il Presidente di Conf, Massimiliano Giansanti. “Come evidenziato nei giorni scorsi in una lettera che abbiamo indirizzato ai parlamentari europei, la reazione dell’Unione non si può limitare alla flessibilità, pur apprezzabile, in materia di aiuti della Pac e alla riprogrammazione dei fondi già assegnati agli Stati membri per i programmi relativi allo sviluppo rurale”. Prosegue Giansanti: ...

