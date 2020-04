Trovata con un chilo di hashish in casa | 50enne arrestata dalla polizia

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri mattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Vicinale Sant’Aniello presso l’abitazione di una donna che è statain possesso di 9 panetti e 8 stecche didel peso complessivo di 1 kg e della somma di 7550 euro. Maria Rosaria Pesce,napoletana con precedenti di, è stataper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolocon undiinproviene da Anteprima24.it.

ScrivoArte2 : RT @lapinellaregina: #HoSbagliatoSogno, poi mi sono trovata qui su twitter con @Exylibera e tutto è iniziato a diventare più divertente e p… - ArchivioErt : RT @lapinellaregina: #HoSbagliatoSogno, poi mi sono trovata qui su twitter con @Exylibera e tutto è iniziato a diventare più divertente e p… - Exylibera : RT @lapinellaregina: #HoSbagliatoSogno, poi mi sono trovata qui su twitter con @Exylibera e tutto è iniziato a diventare più divertente e p… - ScrivoArte : RT @lapinellaregina: #HoSbagliatoSogno, poi mi sono trovata qui su twitter con @Exylibera e tutto è iniziato a diventare più divertente e p… - lapinellaregina : #HoSbagliatoSogno, poi mi sono trovata qui su twitter con @Exylibera e tutto è iniziato a diventare più divertente… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovata con

L’anziano Mercurio Nepa, detto “Mike”, era un ex imprenditore che per decenni aveva vissuto negli USA: il 9 settembre 2019 venne trovato cadavere all’interno della propria abitazione, con la porta ...quanto piuttosto con quello del nerd. Come vedere Disney+ su smart TV, smartphone e PC? Cosa ha in più, o in meno, rispetto agli altri da un punto di vista non tanto di catalogo quanto tecnico, di ...