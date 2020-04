"Ora ballo da solo... ma davvero per tutti In tv e in streaming" - (Di venerdì 17 aprile 2020) Laura Rio L'étoile su Raiuno col meglio di "Danza con me" e in Rete con le performance dell'Accademia Per i suoi 45 anni che festeggiava il 26 marzo si è cucinato una torta al cioccolato. Ma senza farina. E se l'è gustata in video chat con l'amica Virginia Raffaele. Lui che deve seguire una dieta ferrea, in questo momento si concede qualche strappo. Chiuso nel suo appartamento milanese, a soli dieci minuti dalla Scala, Roberto Bolle si mantiene in forma con molti esercizi: stretching, addominali, dorsali, potenziamento, yoga e ovviamente ballo. Ma ci vorrà molto tempo prima di ammirare ancora la maestosa eleganza dal vivo dell'étoile. Nel frattempo, domani sera sul primo canale, potremo rivivere insieme a lui i momenti più belli delle serate di Danza con me andate in onda su Raiuno negli ultimi tre Capodanno. Spettacoli di grande ... Leggi su ilgiornale Taglio stipendi - il Napoli valuta come muoversi : in ballo ancora il tema multe

Rinviati gli Europei di calcio - in ballo ci sono ora le Olimpiadi. Ed è un bel problema

Al Csm si vota per il dopo Pignatone. Decisione appesa al ballottaggio. Prestipino resta favorito su Creazzo e Lo Voi. Nessuno ha la maggioranza - difficile il colpo di scena (Di venerdì 17 aprile 2020) Laura Rio L'étoile su Raiuno col meglio di "Danza con me" e in Rete con le performance dell'Accademia Per i suoi 45 anni che festeggiava il 26 marzo si è cucinato una torta al cioccolato. Ma senza farina. E se l'è gustata in video chat con l'amica Virginia Raffaele. Lui che deve seguire una dieta ferrea, in questo momento si concede qualche strappo. Chiuso nel suo appartamento milanese, a soli dieci minuti dalla Scala, Roberto Bolle si mantiene in forma con molti esercizi: stretching, addominali, dorsali, potenziamento, yoga e ovviamente. Ma ci vorrà molto tempo prima di ammirare ancora la maestosa eleganza dal vivo dell'étoile. Nel frattempo, domani sera sul primo canale, potremo rivivere insieme a lui i momenti più belli delle serate di Danza con me andate in onda su Raiuno negli ultimi tre Capodanno. Spettacoli di grande ...

umanesimo : RT @claudioriccio: E invece Luis Sepulveda stette con noi fino a notte fonda. Raccontando storie, discutendo di politica, cantando canzoni… - SimoneCastelli_ : @SebVernazza @Nico44856994 @s_tamburini @tuttosport Pensi il danno creato dal cattivo giornalismo. Superficialità,… - MomaJuve : RT @claudioriccio: E invece Luis Sepulveda stette con noi fino a notte fonda. Raccontando storie, discutendo di politica, cantando canzoni… - _indiegnata_ : -Come ad esempio, a una mia amica, per insultarla hanno fatto riferimento a sua madre (che ora non c'é più). Metton… - g_ditanna : RT @claudioriccio: E invece Luis Sepulveda stette con noi fino a notte fonda. Raccontando storie, discutendo di politica, cantando canzoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ballo "Ora ballo da solo... ma davvero per tutti In tv e in streaming" il Giornale Coronavirus, sport: tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 16 aprile

ore 22.48 - Bundesliga, c'è l'accordo per i soldi tv In attesa di sapere se e quando ... Se invece ripartiranno, per finire questo campionato perché ci sono troppi interessi in ballo, sarà comunque un ...

Coronavirus, l’amministratore della Cometa replica: “Basta accuse, non siamo untori”

SALE - L'amministratore della società "Cometa Music Hall" Roberto Bruno ha voluto ricostruire la vicenda che ha visto coinvolta la sala da ballo di Sale, ...

ore 22.48 - Bundesliga, c'è l'accordo per i soldi tv In attesa di sapere se e quando ... Se invece ripartiranno, per finire questo campionato perché ci sono troppi interessi in ballo, sarà comunque un ...SALE - L'amministratore della società "Cometa Music Hall" Roberto Bruno ha voluto ricostruire la vicenda che ha visto coinvolta la sala da ballo di Sale, ...