Morta per Coronavirus l’infermiera Lidia Liotta: ha assistito fino all’ultimo gli anziani in una Rsa (Di venerdì 17 aprile 2020) Un'infermiera di 56 anni, Lidia Liotta, è Morta ieri per Coronavirus all'ospedale di Chiari, dov'era ricoverata da un mese. Originaria di Sciacca, in Sicilia, lavorava in una casa di riposo di Predore, nella Bergamasca, la residenza sanitaria assistenziale Villa Serena, poi chiusa perché altri colleghi e ospiti si sono ammalati. Lidia Liotta lascia il marito e una figlia di 20 anni. Leggi su fanpage Blitz antidroga - arrestato il papà di Desirée Mariottini - morta per un mix di droga e farmaci

Viva - si risveglia chiusa nella ‘body bag’ : l’incubo di una 46enne data per morta dal medico

Ann Sullivan morta per Coronavirus/ Addio alla storica animatrice della Disney (Di venerdì 17 aprile 2020) Un'infermiera di 56 anni,, èieri perall'ospedale di Chiari, dov'era ricoverata da un mese. Originaria di Sciacca, in Sicilia, lavorava in una casa di riposo di Predore, nella Bergamasca, la residenza sanitaria assistenziale Villa Serena, poi chiusa perché altri colleghi e ospiti si sono ammalati.lascia il marito e una figlia di 20 anni.

PiazzapulitaLA7 : 'Mia madre è morta da sola. Senza l'affetto dei propri cari. Perché tanto le RSA sono dei corridoi per la morte e c… - rtl1025 : ?? È morta oggi pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma per una crisi cardiaca l'attrice francese… - 90hazz : la mia prof di latino oggi super incazzata con il marito, entra a lezione e ci fa “oggi è proprio un black friday,… - dvdthehalfman : RT @ChiamalaDani: Orgogliosa di essere una morta di fame. E per favore non giustifichiamo con l’ironia certe affermazioni ignoranti. https:… - ChiamalaDani : Orgogliosa di essere una morta di fame. E per favore non giustifichiamo con l’ironia certe affermazioni ignoranti. -

Ultime Notizie dalla rete : Morta per Morta a 31 anni per coronavirus Pontida piange Yaye: era incinta L'Eco di Bergamo È morto il cantante francese Christophe, icona della musica d’Oltralpe

Christophe è morto giovedì sera a Brest, stando a quanto la sua famiglia ha comunicato all ... Il cantante, infatti, aveva firmato e cantato veri e propri successi che fanno parte del canzoniere ...

Coronavirus, a volte basta poco per scoprire l’invincibilità della vita

e oggi ti basta anche un piccolo spazio di pochi metri quadri per essere felice. Mio padre, partigiano combattente durante la Resistenza nel Vittorio Veneto, mi ha spesso fatto capire come i suoi ...

Christophe è morto giovedì sera a Brest, stando a quanto la sua famiglia ha comunicato all ... Il cantante, infatti, aveva firmato e cantato veri e propri successi che fanno parte del canzoniere ...e oggi ti basta anche un piccolo spazio di pochi metri quadri per essere felice. Mio padre, partigiano combattente durante la Resistenza nel Vittorio Veneto, mi ha spesso fatto capire come i suoi ...