La scena è di quelle che fanno parte del patrimonio storico del cinema mondiale. Quando Jake Blues, alias John Belushi, si trova davanti al fucile della sua ex ragazza interpretata da Carrie Fisher, si getta in ginocchio, disperato e invoca alla grazia. Poi, davanti a lei che non sembra disposta ad

Ultime Notizie dalla rete : Mimmo Parisi “Non è vero che io non sono in Italia”, dice dal Mississippi Mimmo Parisi Il Foglio Mimmo Parisi, il più grande campione di giustificazioni dopo Jake Blues

“Sono mortificato dall’idea che si sia creata la percezione che non sono presente in Italia. Non è vero. Io sono presente in Italia”, dice Mimmo Parisi collegato dal Mississippi negli Stati Uniti. pic ...

