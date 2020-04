Live Non è la d’Urso: Barbara annuncia gli ospiti ma fa una gaffe (Di venerdì 17 aprile 2020) Barbara d’Urso annuncia gli ospiti di Live – Non è la d’Urso ma fa una gaffe Soltanto pochi minuti fa, al termine della puntata odierna di Live – Non è la d’Urso, Barbara d’Urso stava annunciando gli ospiti che parteciperanno al programma nell’edizione domenicale quando è incappata in un divertente errore di pronuncia. La conduttrice di origini napoletane, che per una coincidenza aveva appena chiuso un collegamento con due bravissimi pizzaioli, è forse stata trascinata dalla cadenza dialettale che stava usando con loro a pronunciare in maniera errata il nome di Clizia Incorvaia. La d’Urso, infatti, voleva annunciare ai telespettatori che domenica interverranno nella trasmissione alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip: Antonella Elia col suo fidanzato, Adriana Volpe, Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia, che ... Leggi su lanostratv LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. La conferenza stampa di Angelo Borrelli non avrà più cadenza quotidiana

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Scuole verso la non riapertura - 140mila morti nel mondo

Caldo - allarme siccità in Italia : il Po non è mai stato così limpido - ma il livello è basso come a Ferragosto (Di venerdì 17 aprile 2020)d’Ursoglidi– Non è la d’Urso ma fa unaSoltanto pochi minuti fa, al termine della puntata odierna di– Non è la d’Urso,d’Urso stavando gliche parteciperanno al programma nell’edizione domenicale quando è incappata in un divertente errore di pronuncia. La conduttrice di origini napoletane, che per una coincidenza aveva appena chiuso un collegamento con due bravissimi pizzaioli, è forse stata trascinata dalla cadenza dialettale che stava usando con loro a pronunciare in maniera errata il nome di Clizia Incorvaia. La d’Urso, infatti, volevare ai telespettatori che domenica interverranno nella trasmissione alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip: Antonella Elia col suo fidanzato, Adriana Volpe, Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia, che ...

emergency_ong : 'Come trovare i soldi per la sanità in Italia? Cominciando a ridurre spese militari, per esempio. Milioni di dollar… - MarcoMoriniTW : Non ci stanchiamo mai di ascoltarla, soprattutto live?? #AdoreYou - emergency_ong : 'La corsa alla sanità privata ha danneggiato il modello pubblico e ora ne subiamo le conseguenze. Non si può appalt… - 97JEONV : jungkook non fa live dal mio compleanno @ jjk apri vlive o youtube e fanne una - uvaozio : Una bella sorpresa i salentini Silvered. Un primo disco meh ma Six Hours è ottimo. Non mi piace molto il growl (ben… -