Il grande business delle mascherine: lo Stato si affida a vignaioli e produttori di medaglie

Tra le aziende che si sono aggiudicate le gare Consip per i dispositivi di protezione ci sono multinazionali e grandi aziende italiane. Ma anche imprenditori senza esperienza nel settore. Che dichiarano di essere pronti a importare i prodotti destinati alla Protezione Civile. E qualche volta barano

Che parla di “emergenza costante”. Un leit motiv che va avanti dal 1999 in Sicilia. Il grande business Quella dei rifiuti in Sicilia è la storia di grandi affari. La commissione parte da quello dei ...

Detto, fatto: la Holding Aleda, nata per gestire partecipazioni finanziarie e immobili, ora punta su business più promettenti: prodotti medicali in genere, dispositivi di protezione, materiale ...

