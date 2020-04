Heather Parisi contro Giuseppe Conte Donne al governo? Meno contagi chissà

(Di venerdì 17 aprile 2020) Lungo sfogo disu Instagram in merito al Coronavirus: "Sono stata presa in giro in passato per aver difeso l’uso della maschera..."

Lungo sfogo di Heather Parisi su Instagram in merito al Coronavirus: “Sono stata presa in giro in passato per aver difeso l’uso della maschera…” “State al sicuro e non abbassate mai la guardia”.Heather Parisi, via social, torna a parlare della situazione COVID ad Hong Kong, riportando, numeri alla mano, il primato di minor numero al mondo, insieme a Taiwan, per morti e contagiati. Spiegando ...