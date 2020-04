Giorgia Meloni in testa nei sondaggi. Il Mes fa crollare il Pd (Di venerdì 17 aprile 2020) Giorgia Meloni in testa, seppur in calo di 4 punti rispetto all’ultima rilevazione. Luigi Di Maio secondo: per la prima volta dal 2018 il ministro degli Esteri supera Matteo Salvini e guadagna 10 punti nell’ultimo mese. Secondo il ‘Cruscotto’, settimanale di Ipsos dedicato al leader, la leader di Fdi è in testa a 31, Di Maio subito dietro, al 30, quindi il leader della Lega (29, -2 rispetto all’ultima rilevazione). Nel sondaggio, che assegna un indice di gradimento in valore assoluto a ciascun leader, non è incluso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Seguono Nicola Zingaretti, a 28 punti, Silvio Berlusconi a 22: entrambi perdono un punto rispetto all’ultima rilevazione. Chiude Matteo Renzi a 10, stabile rispetto allo scorso sondaggio. In calo il Pd tra le forze di governo Nel sondaggio di Index Research per Piazza Pulita, ... Leggi su secoloditalia Giorgia Meloni : “Siamo noi a decidere se l’UE esiste o meno”

Piedi puntati - "pronti a sostenere Conte. Ma a una condizioni" : la svolta di Giorgia Meloni

