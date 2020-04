Giochi aperti sulle nomine. No alle conferme indigeribili. I 5S restano contrari su Descalzi e Profumo. Di Maio: “Non c’entra nulla la continuità” (Di venerdì 17 aprile 2020) Giochi aperti fino all’ultimo per le nomine nelle grandi partecipate pubbliche. A far trasparire che non è chiuso alcun accordo è stato ieri l’ex capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, confermando di fatto quanto scritto fino a ieri solo da La Notizia, al contrario di numerosi altri giornali che davano come cosa fatta un gran numero di conferme degli amministratori uscenti, per non parlare delle fantasiose ricostruzioni sui Cinque Stelle che mercanteggiano poltrone manco fossero gli eredi poveri di Nicolazzi, storico esponente socialdemocratico degli anni in cui pure i piccoli partiti beccavano qualcosa. Da maggiore forza della maggioranza di governo, il Movimento sta invece ponendo le questioni di fondo rispetto alla sostenibilità e all’impatto occupazionale dei progetti industriali dei manager in carica e di quelli rimasti in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 aprile 2020)fino all’ultimo per lenelle grandi partecipate pubbliche. A far trasparire che non è chiuso alcun accordo è stato ieri l’ex capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, confermando di fatto quanto scritto fino a ieri solo da La Notizia, alo di numerosi altri giornali che davano come cosa fatta un gran numero didegli amministratori uscenti, per non parlare delle fantasiose ricostruzioni sui Cinque Stelle che mercanteggiano poltrone manco fossero gli eredi poveri di Nicolazzi, storico esponente socialdemocratico degli anni in cui pure i piccoli partiti beccavano qualcosa. Da maggiore forza della maggioranza di governo, il Movimento sta invece ponendo le questioni di fondo rispetto alla sostenibilità e all’impatto occupazionale dei progetti industriali dei manager in carica e di quelli rimasti in ...

MPenikas : LN Giochi aperti sulle nomine. No alle conferme indigeribili. I 5S restano contrari su Descalzi e Profumo. Di Maio:… - aerdnaoznop : @Ghido85 Almeno 4 giochi aperti altrimenti mi annoio - fabiospes1 : @Skizzo1984 I giochi sono ancora aperti già #DiMaio ieri sera s’è smarcato dalle tesi di #Crimi. I #5S hanno un pro… - yennefair : Ah, oggi si sono proprio coalizzati tutti per farmi piangere, vedo. Watch me reinstallare Assassin's Creed II anche… - NOVLTeNOGRATTIN : @sszappo @Jammasrl Ristoranti aperti a giugno, sale giochi e sale bingo nell’estate 2021. Ma è una fake -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi aperti Giochi aperti sulle nomine. No alle conferme indigeribili. I 5S restano contrari su Descalzi e Profumo. Di Maio: "Non c'entra nulla la continuità" LA NOTIZIA La didattica online è più efficace con gli obiettivi e anche i voti sul registro

Per l’emergenza coronavirus hanno aperto gratis le proprie piattaforme ... E dare voti che possono finire sul registro: «Funziona come un videogame, dove nessuno legge le istruzioni prima: giochi, e ...

Coronavirus, dagli esperti "sì" ad apertura parchi e corsa: in Sicilia "fase 2" più vicina

alla riapertura dei parchi giochi per i bambini, purché si mantengano le distanze di sicurezza e si igienizzino regolarmente superfici e strade. Ok anche ai cantieri dove si lavora con i dispositivi ...

Per l’emergenza coronavirus hanno aperto gratis le proprie piattaforme ... E dare voti che possono finire sul registro: «Funziona come un videogame, dove nessuno legge le istruzioni prima: giochi, e ...alla riapertura dei parchi giochi per i bambini, purché si mantengano le distanze di sicurezza e si igienizzino regolarmente superfici e strade. Ok anche ai cantieri dove si lavora con i dispositivi ...