Gazzetta: Meret valuta se restare al Napoli, ma De Laurentiis non vuole venderlo (Di venerdì 17 aprile 2020) La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea il dubbio amletico di Alex Meret, restare al Napoli non essendo sicuro di essere titolare o optare per un’esperienza altrove ed essere…numero uno? Il d.s. Giuntoli aveva proposto un allungamento di contratto sebbene fosse scivolato in panchina, prorogando fino al 2023. Lu e il manager hanno preso tempo. Vero che Alex ha bisogno di giocare perché anche in questa stagione al Napoli non è riuscito a mettersi in evidenza come avrebbe voluto, complice la preferenza di Gattuso per Ospina nonostante le prove brillanti in Champions e Coppa Chi è vicino ad ADL sussurra che il presidentissimo non lo venderà mai (salvo proposta indecente, tipo Fabian Ruiz) sapendo come abbia in rosa uno tra i migliori portieri d’Italia. Intanto Meret piace sia all’Inter che al Milan, ma c’è sempre il ... Leggi su ilnapolista Gazzetta : il futuro di Meret si vedrà alla ripresa del campionato

Pallone in mano, aria seriosa e il dilemma di Amleto riadattato e corretto: essere o non essere...? Alex Meret se lo chiede. Restare a Napoli (col rischio di non essere ancora titolare), oppure optare ...

Lautaro verso il Barcellona, all'Inter può arrivare Griezmann: attacco atomico per il Real Madrid

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport i nerazzurri starebbero pensando a un clamoroso scambio ... perché il portiere potrebbe non rinnovare il contratto. A sostituirlo potrebbe arrivare Meret ...

