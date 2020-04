Furia di Conte sulle Regioni | Stop alle fughe in avanti sulle riaperture

(Di venerdì 17 aprile 2020)in. Trapela tutta la rabbia del premier Giuseppeper le iniziative autonome dellein quanto viene fatto filtrare da Palazzo Chigi in un momento particolarmente delicato per il Paese. «In questi giorni e nelle ultime ore circolano numerose ipotesi

Stop alle fughe in avanti sulle riaperture. Trapela tutta la rabbia del premier Giuseppe Conte per le iniziative autonome delle Regioni in quanto viene fatto filtrare da Palazzo Chigi in un momento ...Verosimile un’offerta nerazzurra da 3-4 milioni per il cartellino dell’ex Shakhtar, elemento bravo sia ad impostare che a interdire, un giocatore insomma che sarebbe utilissimo a Conte per la sua ...